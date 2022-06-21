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رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 07:36 مساء
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية - إنترنت)
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أرسل عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، برقية شكر وامتنان إلى وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس، لاستضافتهم الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وثمن الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي، البارز في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مسابقة الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد أنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متميزة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية، وترسيخ الوحدة والتضامن بين ليبيا وتونس.

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دعم حكومي خاص
وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا. وجاء قرار رئيس الحكومة، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لـ«قناة الوسط» (WTV)، بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد لليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة الأولى يوم 26، والمجموعة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري.

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