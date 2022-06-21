رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

أرسل عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، برقية شكر وامتنان إلى وزير الشباب والرياضة بجمهورية تونس، لاستضافتهم الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وثمن الجويفي دور وزير الشباب والرياضة التونسي، البارز في تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مسابقة الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيقام خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد أنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متميزة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية، وترسيخ الوحدة والتضامن بين ليبيا وتونس.

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