انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV» لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي بملعب الجميل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس، ضمن مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

تفوق فريق «الأهلي طرابلس» بهدفين نظيفين على فريق «الأولميي»، وجاءت الأهداف في الشوط الأول من محمد شرارة وعبدالله العرفي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد «الأهلي طرابلس» إلى 30 نقطة مقتربا بذلك من حجز مكان له في دوري التتويج السداسي، بينما تجمد رصيد فريق «الأولمبي»، عند النقطة 24.

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