برنامج تنشيطي في ألعاب القوى تحت إشراف الاتحاد الرياضي العسكري (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيم أمس الإثنين برنامج تنشيطي في ألعاب القوى بين الكلية العسكرية وأكاديمية الدراسات البحرية تحت إشراف الاتحاد الرياضي العسكري وبتنظيم فرع المنطقة الغربية وكانت مسافات السباق (100م -200م -400م-800م- 1500م).

وأسفرت النتائج عن فوز الكلية العسكرية بالمراكز الثلاثة الأولى في مسافة 100م، وفي مسافة 200م تحصلت الكلية العسكرية على المركز الأول والثاني أما الترتيب الثالث فكان من نصيب الأكاديمية البحرية، بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي العسكري عبر «فيسبوك».

وفي مسافة 400م كان الترتيب الأول للكلية العسكرية أما الترتيب الثاني والثالث للأكاديمية البحرية، وفي مسافة 800م كان المركز الأول والثاني للكلية العسكرية أما الترتيب الثالث للأكاديمية البحرية.

وفي مسافة 1500م كان الترتيب الأول والثاني للأكاديمية البحرية والترتيب الثالث للكلية العسكرية.

حضر حفل الختام آمر الأكاديمية البحرية وعدد من ضباط الكلية العسكرية وأعضاء من الاتحاد الرياضي العسكري.

ويقام غدا الأربعاء في مدينة مصراتة يوم تنشيطي في ألعاب القوى بين الكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، وكلية الهندسة العسكرية، ويشرف على التنظيم الاتحاد الرياضي العسكري للمنطقة الوسطى.

برنامج تنشيطي في ألعاب القوى. (إنترنت)

برنامج تنشيطي في ألعاب القوى. (إنترنت)

برنامج تنشيطي في ألعاب القوى. (إنترنت)

برنامج تنشيطي في ألعاب القوى. (إنترنت)

برنامج تنشيطي في ألعاب القوى. (إنترنت)