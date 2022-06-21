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سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 يونيو 2022, 01:05 مساء
سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا بطرابلس
الاتحاد في منافسات السلة. (فيسبوك)
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جرت أمس الإثنين، بالصالة الكبرى في طرابلس، ثالث مباريات اليوم الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة، والتي جمعت «الاتحاد» و«المروج».

سير المباراة
شهد ربعها الأول تقدم الاتحاد بفارق 15 نقطة، (27-12)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 10 نقاط والمروج 6 نقاط، لينتهي بتقدم الاتحاد (37-18).

بينما شهد الربعان الثالث والرابع صحوة للمروج بتسجيله 45 نقطة مقابل 34 نقطة للاتحاد، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة (71-63).

مباريات اليوم
يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع ثلاث مباريات، الأولى ستجمع «الاتحاد» مع «المدينة»، ويعقبها مباراة «الأهلي بنغازي» مع «النصر»، وفي ثالث المباريات «الأهلي طرابلس» يلتقي «الهلال».

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