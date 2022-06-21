سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين، بالصالة الكبرى في طرابلس، ثالث مباريات اليوم الأول لنهائيات ليبيا لكرة السلة، والتي جمعت «الاتحاد» و«المروج».

سير المباراة

شهد ربعها الأول تقدم الاتحاد بفارق 15 نقطة، (27-12)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 10 نقاط والمروج 6 نقاط، لينتهي بتقدم الاتحاد (37-18).

بينما شهد الربعان الثالث والرابع صحوة للمروج بتسجيله 45 نقطة مقابل 34 نقطة للاتحاد، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة (71-63).