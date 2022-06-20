سلة الهلال تفوز على الأهلي بنغازي في مباراة مثيرة...

فاز فريق الهلال على نظيره الأهلي، في المباراة الثانية بالتجمع الثاني لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022.
وتميزت مباراة الأهلي بنغازي والهلال بالندية والإثارة، ولم تحسم النتيجة إلا في آخر زمن المباراة.
سير المباراة
تقدم الأهلي بنغازي بنتيجة الربع الأول بفارق نقطتين (18 / 16)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق ثمان نقاط فقط ليتقدم الأهلي بنغازي (26/ 24).
وانتهى الربع الثالث للأهلي بنغازي 45/ 41، وفي الربع الرابع كانت الأفضلية للهلال الذي نجح في إضافة 15 نقطة، واكتفى الأهلي بنغازي بإضافة 8 نقاط فقط لتنتهى المباراة بفوز الهلال (56 /53).
المدينة يحسم المباراة الأولى
وفي المباراة الأولى أُقيمت بين «النصر» و«المدينة»، وتقدم «المدينة» في الربع الأول بنتيجة (17 -11) وكان الربع الثاني متكافئًا، وأضاف كل فريق 17 نقطة، لينتهي الربع الثاني بتقدم «المدينة» 34-28.
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وواصل «المدينة» تقدمه وأنهى الربع الثالث لصالحه 13-10، ويتقدم بفارق تسع نقاط 47-38، وحافظ «المدينة» على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 65-52.
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