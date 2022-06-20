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اتحاد الكرة يعلنها: مشاركة 4 أندية ليبية في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 08:13 مساء
اتحاد الكرة يعلنها: مشاركة 4 أندية ليبية في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، (كاف) حدد عدد الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا للموسم المقبل، بعد النتائج الإيجابية الباهرة لممثلي كرة القدم الليبية في مسابقات الأندية الأفريقية هذا الموسم.

وجاء قرار «كاف» بمشاركة 4 أندية ليبية في دوري أبطال أفريقيا، وبطولة «الكونفدرالية»، بعد رفع الحظر عن ملاعب ليبيا.

مشاركة 4 أندية
وقال اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه على «فيسبوك»: «بعد النتائج الإيجابية الباهرة لممثلي كرة القدم الليبية في مسابقات الأندية الأفريقية هذا الموسم بعد رفع الحظر، التي عادت للعب على ملاعبها بفضل جهود ومساعي الاتحاد الليبي لكرة القدم، سمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمشاركة 4 فرق أندية ليبية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد».

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آخر موعد لتحديد الأندية
وأوضح بيان اتحاد كرة القدم: «صنفت ليبيا من بين 12 دولة سيسمح لها بالمشاركة بعدد 4 فرق، وسيكون آخر موعد لتحديد الأندية يوم 30-7-2022، وسيبدأ التسجيل الأفريقي بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه».

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