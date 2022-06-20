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«المدينة» يفوز على «النصر» في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 20 يونيو 2022, 07:09 مساء
«المدينة» يفوز على «النصر» في نهائيات السلة
فريق المدينة لكرة السلة. (الإنترنت)
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جرت بالصالة الكبرى بطرابلس أولى مباريات التجمع الثاني لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022، بمشاركة فرق «النصر» و«الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«المدينة» و«المروج».

وأُقيمت مباراة بين «النصر» و«المدينة»، وتقدم «المدينة» في الربع الأول بنتيجة (17 -11) وكان الربع الثاني متكافئًا، وأضاف كل فريق 17 نقطة، لينتهي الربع الثاني بتقدم «المدينة» 34-28.

وواصل «المدينة» تقدمه وأنهى الربع الثالث لصالحه 13-10، ويتقدم بفارق تسع نقاط 47-38، وحافظ «المدينة» على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 65-52.

الترتيب بعد التجمع الأول
الصدارة للأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست، محققًا 465 سلة وعليه 397، بفارق (+68)، ويأتي «النصر» ثانيًا برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في اثنتين، محققًا 434 سلة وعليه 389 بفارق (+45)، وثالثًا الأهلي بنغازي برصيد 10 نقاط، فاز في 4 وخسر 2، له 437 وعليه 432 بفارق (-5).

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رابعًا الاتحاد برصيد 9 نقاط، 424 وعليه 431 بفارق (-7)، وخامسًا المروج برصيد 8 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 4 مباريات، له 428 وعليه 459 (-31)، وسادسًا «المدينة» برصيد 7 نقاط، فاز في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات، له 392 وعليه 436 بفارق (-56)، وسابعًا الهلال برصيد 7 نقاط، فاز في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات، له 442 وعليه 478 بفارق (-36).

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