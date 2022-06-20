فرع الظهرة يمطر شباك جامعة طرابلس في دوري فروع مصرف «الجمهورية» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل منافسات بطولة دوري فروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى لكرة القدم الخماسية، الذي يشارك فيه 36 فريقًا وتقام منافساته على أرضية ملعب كلية البنات سابقًا بطرابلس.

أمطر فريق فرع الظهرة، أمس الأحد، شباك مصرف جامعة طرابلس بثمانية أهداف في مستهل مباريات الفريق في البطولة.

نتائج المباريات

تفوق فريق وحدة المساهمين بنتيجة (4-7) على فريق فرع عين زارة، وتفوق فريق أمن المعلومات على فريق التسويات بنتيجة (8-صفر)، وتفوق فريق فرع فشلوم للصرافة بنتيجة (1-4) على فريق فرع رأس حسن، وتفوق فريق فرع ترهونة بنتيجة (2-صفر) على فريق إدارة المعلومات والتخطيط بعد انسحاب الأخير.

وتفوق فريق التجهيزات بنتيجة (1-3) أمام فريق إدارة المحاسبة، وتعادل بنتيجة (3-3) القادسية وفريق الخزينة.

دوري فروع مصرف «الجمهورية». (فيسبوك)

دوري فروع مصرف «الجمهورية». (فيسبوك)

دوري فروع مصرف «الجمهورية». (فيسبوك)