تغيير موعد قرعة دوري التتويج السداسي في كرة القدم للجمعة المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

غيرت لجنة المسابقات موعد قرعة الدوري السداسي لفرق الممتاز لكرة القدم، التي كانت مقررًا لها غدًا الثلاثاء، إلى يوم الجمعة الموافق 24 يونيو الجاري.

جاء قرار تغيير الموعد بسبب أمور تنظيمية، حيث ستجرى القرعة الساعة التاسعة مساءً بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم.

الدوري السداسي لفرق الممتاز ستقام منافساته خارج ليبيا لأول مرة، ومن المرجح أن يكون في الجزائر، وأن يكون موعد انطلاق الدور السداسي لمرحلة التتويج باللقب في الثاني من شهر يوليو المقبل. وستقام منافساته من مرحلة واحدة حتى السابع عشر من الشهر نفسه.