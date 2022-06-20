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«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 20 يونيو 2022, 04:04 مساء
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)
رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول في حواره مع «بوابة الوسط». (خاص - بوابة الوسط)
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تعاني لعبة الملاكمة في ليبيا من ضعف الإمكانات، خصوصًا على صعيد البنى التحتية، فالمقومات غائبة والصالة الرياضية المطلوبة منعدمة، فلا يوجد إلا صالة المنتخبات البسيطة، كونها صالة من الأرضية الأسمنتية الصلبة التي لا تصلح، فضلا عن عدم وجود التهوية اللازمة بها ولا دورات المياه والحمامات، حتى الإنارة ضعيفة والمساحات صغيرة والقمامة محيطة بالصالة في كل مكان، رغم جمال موقعها وسط غابة الفضاء الأولمبي.

الجميع يترقب تحرك اللجنة الأولمبية الليبية، كون مقرها قريبًا من موقع الصالة التي صُمِّمت خصيصًا للمنتخبات الليبية في لعبة الملاكمة، لذا قامت «بوابة الوسط» بزيارة تفقدية للصالة التي تحتضن فريقي الظهرة والاتحاد للتعرف أكثر على مشاكل اللاعبين:

رئيس اتحاد الملاكمة يوسف البهلول
كان أول من التقت به «بوابة الوسط» رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول، الذي تحدث بمرارة عن الظروف التي يعيشها الاتحاد الليبي للملاكمة من ضعف الإمكانات، والبنى التحتية وعدم وجود صالة بمواصفات فنية تسهم في الرقي بالمستوى الفني لرياضيي الملاكمة.

وقال البهلول «خاطبنا الجميع، اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، ولكن دون فائدة، فالعديد من المخاطبات والاجتماعات ذهبت أدراج الرياح، ولم يقم أي مسؤول حتى بالزيارة لتفقد أوضاع الصالة، ولم تخصص أي ميزانية للصيانة، ورغم ما يُصرف من أموال طائلة في ألعاب أخرى بالملايين مثل كرة القدم؛ فإن باقي الألعاب لا تحصل حتى على الفتات، فهذه الصالة ورغم سوء أوضاعها؛ فإنها أخرجت أبطالًا بهذه الوضعية الصعبة، وحتى تركيب الحلبة وفكها يأخذ وقتًا طويلًا، ولكن بهمة الشباب نحاول ألا نقف نتفرج، ونحاول بالإمكانات المتاحة، ومن رحم المعاناة  نصنع الأبطال».

وعود صيانة الصالة وإيجاد بدائل
أضاف يوسف البهلول «سبق وقلت، خاطبنا العديد من الجهات، ومن بينها وزارة الرياضة، حيث جرى تخصيص صالة رياضية في مكان الصالة، بجانب نادي الطفل القائم من قبل الدكتور بشير القنطري رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق، وبسبب جائحة كورونا، وهو واجب وطني طلب منا تخصيص الصالة موقتًا لوزارة الصحة لاستخدامها في مكافحة المرض، لكن للأسف الشديد وزارة الصحة استمرت في الصالة، ولم يجر استلامها حتى اليوم، وقد خاطبنا وزارة الرياضة في هذا الأمر العديد من المرات، ولكن دون فائدة وكذلك وزارة الصحة بهذا الخصوص، ولم تستجب وزارة الصحة لمطالبات الاتحاد الليبي للملاكمة بإخلاء هذه الصالة، ولكن دون فائدة ونحن مستمرون في المطالبة بإخلاء الصالة».

وأكمل «عند رؤية صالات الدول المجاورة، رغم ظروفها المالية؛ فإنها أفضل، فهى على مستوى عالٍ، ونحن دولة غنية، ولا يوجد لنا حتى صالة واحدة ذات مواصفات فنية، والصالة الحالية موجودة أمامكم لا تصلح حتى لراعي الغنم، فكيف يكون الوضع بتدريب رياضيين في المنتخب، وقد أجرينا العديد من الاتصالات دون فائدة، لذا لجأت للإعلام لإظهار حقيقة صالة منتخبات الملاكمة، لعلنا نجد من لديه حس وطني، ويساعد الاتحاد في الحصول على صالة ذات مستوى عالٍ».

الدعم المالي والاجراءات القانونية
وحول الاجتماع الأخير بين اللجنة الأولمبية وحكومة الوحدة الوطنية بخصوص دعم الاتحادات، قال رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول «لا يوجد أي دعم مالي، وإن كان هناك دعم، فهناك العديد من الاجراءات القانونية حتى يجري الصرف من مصرف ليبيا والرقابة وغيرهما من الإجراءات».

واستطرد البهلول «حاولنا توفير صالة جيدة وبنى تحتية، ورسالتي للمسؤولين أن ينظروا نظرة جادة للرياضة وبالذات للعبة الملاكمة، رياضة الملاكمة وقفت أكثر من أربعين عامًا، ولدينا فيها أبطال وعندنا فيها تاريخ مشرف، وعند عودة الملاكمة لسابق عهدها توافر لدينا أبطال ورياضيون، حيث توجنا بالذهبية في البطولة العربية وفضيات وبرونزيات حتى في الناشئين، لكن للأسف الشديد لا يوجد أي تشجيع لهذه اللعبة، وحتى الملاكم الذي يحقق إنجازًا لا يجري تكريمه مثل الألعاب الأخرى، وهذه الأيام سيجري صرف 4 ملايين دينار لكرة القدم، ونحن نعاني من قلة الإمكانات، معقولة رياضة يتم دعمها ورياضة الملاكمة لا يتم دعمها، وهذا إجحاف في حق الألعاب الرياضية الفردية».

معانة فريق الاتحاد
التقت «بوابة الوسط» مع مدرب فريق الاتحاد للملاكمة المدرب الوطني بشير الصغير الذي أكد أنه لا توجد صالة رياضية للملاكمة بنادي الاتحاد، وأنهم يتدربون في صالة المنتخبات والتي تفتقر للعديد من المتطلبات الفنية وحتى الصحية، وقال «للأسف نتدرب هنا لعدم وجود صالة بنادي الاتحاد، وأن إدارة النادي وعدت بتوفير صالة لتدعيم لعبة الملاكمة بالنادي».

الظهرة يحصد ذهبية وسط الأزمات
كما رصدت «بوابة الوسط» تدريب ملاكمي نادي الظهرة في صالة المنتخب للملاكمة، وذلك لعدم وجود صالة في نادي الظهرة، حيث أكد مدرب الفريق المدرب الوطني عبدالسلام مسعود بلقاسم مدرب منتخب الناشئين بنادي الظهرة، أن ملاكمي فريقه نجحوا رغم عدم وجود صالة مخصصة لهم في بطولة كأس الأندية، وحصد الفريق كأس الترتيب الأول والذهبية، لكن الإمكانات ضعيفة والإمكانات الحالية تحت الصفر، لا يوجد أي مقومات أساسية للعبة الملاكمة، وصالة المنتخب أكبر دليل، لا يوجد أي دعم للاتحاد أو حتى الاتحاد الفرعي والاتحاد العام يتخلى عنا.

صالة الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
صالة الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول في حواره مع «بوابة الوسط». (خاص - بوابة الوسط)
رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول في حواره مع «بوابة الوسط». (خاص - بوابة الوسط)
«بوابة الوسط» تحاور أبطال الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
«بوابة الوسط» تحاور أبطال الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
البهلول يتفقد صالة الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
البهلول يتفقد صالة الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
«بوابة الوسط» تحاور أبطال الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
«بوابة الوسط» تحاور أبطال الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)
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