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النصر يلتقي المدينة في افتتاح التجمع الثاني لنهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 20 يونيو 2022, 03:59 مساء
النصر يلتقي المدينة في افتتاح التجمع الثاني لنهائيات السلة
منافسات السلة في الدوري الليبي. (فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين بالصالة الكبرى بطرابلس مباريات التجمع الثاني لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022، بمشاركة فرق النصر، والأهلي بنغازي، والهلال، والأهلي طرابلس، والاتحاد، والمدينة، والمروج.

الانطلاقة اليوم بثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النصر والمدينة، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي مع الهلال، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد مع المروج.

الترتيب بعد التجمع الأول
الصدارة للأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست، محققا 465 سلة وعليه 397 بفارق (+68)، ويأتي النصر ثانيا برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 2، محققا 434 سلة وعليه 389 بفارق (+45)، وثالثا الأهلي بنغازي برصيد 10 نقاط، فاز في 4 وخسر 2، له 437 وعليه 432 بفارق (-5).

رابعا الاتحاد برصيد 9 نقاط، 424 وعليه 431 بفارق (-7)، وخامسا المروج برصيد 8 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 4 مباريات، له 428 وعليه 459 (-31)، وسادسا المدينة برصيد 7 نقاط، فاز في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات، له 392 وعليه 436 بفارق (-56)، وسابعا الهلال برصيد 7 نقاط، فاز في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات، له 442 وعليه 478 بفارق (-36).

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