الساحلي ودوكو جاهزان لمنافسات ملاكمة «البحر المتوسط» في الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتأهب الملاكمان الليبيان إبراهيم الساحلي، وعاصم دوكو للمشاركة في بطولة «البحر المتوسط» للملاكمة، والتي تقام منافساتها في الخامس والعشرين من يونيو الجاري بمدينة وهران الجزائرية.

ويشارك في النسخة التاسعة عشرة 3390 لاعبا يمثلون 26 دولة حيث يأمل الساحلي رفقة زميله عاصم دوكو تقديم مستويات جيدة تليق باسم لعبة الملاكمة الليبية خاصة أن ليبيا في لعبة الملاكمة أنجبت عديد الأسماء المميزة.

يشار إلى أن الملاكمين إبراهيم الساحلي وعاصم دوكو، تحصلا على كأس بطولة الأندية الليبية والتي أقيمت بمدينة الخمس الفترة الماضية.

الملاكم عاصم دوكو. (فيسبوك)