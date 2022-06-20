Atwasat

انطلاق بطولة ليبيا للشطرنج في بنغازي بمشاركة 58 لاعبا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 20 يونيو 2022, 12:35 مساء
انطلاق بطولة ليبيا للشطرنج في بنغازي بمشاركة 58 لاعبا
جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)
alwasat radio

تنطلق اليوم الإثنين بمدينة بنغازي بطولة ليبيا للشطرنج في نسختها الـ32 بمشاركة 58 لاعبا من بينهم 50 لاعبا يحملون تصنيفا دوليا.

وفي أهم مباريات الجولة الأولى يلتقي محمد السوري تصنيف 2051 مع عمرو فطيس تصنيف 1775، ومحمد المريمي تصنيف 2033 يتبارى مع علي الفلو تصنيف 1762، ويوسف الحصادي تصنيف 2032 يلتقي حمدي العقوري تصنيف 1739.

ويغيب عن البطولة عدد من اللاعبين المصنفين، أبرزهم البطل أبوبكر العربي الأكثر تتويجا باللقب في البطولات العشر الأخيرة، مما يتيح الفرصة لتتويج لاعب جديد بلقب بطولة ليبيا للشطرنج.

الأعلى تصنيفا في البطولة الحالية اللاعب محمد السوري الحراري تصنيف 2051، ويأتي ثانيا اللاعب المنتصر أبومليانة 2047، وثالثا محمد المريمي تصنيف 2033، ورابعا بطل العرب يوسف الحصادي تصنيف 2032، وخامسا أسامة الطالب تصنيف 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم مسابقة 21 عاما
فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم ...
عبد الحي عاشور يمثل ليبيا في عالمية السباحة بالمجر
عبد الحي عاشور يمثل ليبيا في عالمية السباحة بالمجر
الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)
الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس
السويحلي يتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما
السويحلي يتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد ......
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
المزيد
لجنة كرة القدم النسائية تستعد لإقامة دوري فتيات طرابلس (صور)
لجنة كرة القدم النسائية تستعد لإقامة دوري فتيات طرابلس (صور)...
انطلاق بطولة ليبيا للشطرنج في بنغازي بمشاركة 58 لاعبا
انطلاق بطولة ليبيا للشطرنج في بنغازي بمشاركة 58 لاعبا...
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم ......
السويحلي يتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما
السويحلي يتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما...
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط