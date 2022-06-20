انطلاق بطولة ليبيا للشطرنج في بنغازي بمشاركة 58 لاعبا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين بمدينة بنغازي بطولة ليبيا للشطرنج في نسختها الـ32 بمشاركة 58 لاعبا من بينهم 50 لاعبا يحملون تصنيفا دوليا.

وفي أهم مباريات الجولة الأولى يلتقي محمد السوري تصنيف 2051 مع عمرو فطيس تصنيف 1775، ومحمد المريمي تصنيف 2033 يتبارى مع علي الفلو تصنيف 1762، ويوسف الحصادي تصنيف 2032 يلتقي حمدي العقوري تصنيف 1739.

ويغيب عن البطولة عدد من اللاعبين المصنفين، أبرزهم البطل أبوبكر العربي الأكثر تتويجا باللقب في البطولات العشر الأخيرة، مما يتيح الفرصة لتتويج لاعب جديد بلقب بطولة ليبيا للشطرنج.

الأعلى تصنيفا في البطولة الحالية اللاعب محمد السوري الحراري تصنيف 2051، ويأتي ثانيا اللاعب المنتصر أبومليانة 2047، وثالثا محمد المريمي تصنيف 2033، ورابعا بطل العرب يوسف الحصادي تصنيف 2032، وخامسا أسامة الطالب تصنيف 2021.