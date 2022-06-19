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الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 19 يونيو 2022, 10:45 مساء
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
دوري المرحوم عبدالحكيم الحراري. (الإنترنت)
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أعلن عضو اللجنة المنظمة لدوري المرحوم عبدالحكيم الحراري، بمحلة الحشان ورشفانة، عبدالسلام الشيباني، أن الدوري يشهد مشاركة موسعة من عدة مناطق تصل لـ32 فريقًا مقسمة على عدة مجموعات.

وقال الشيباني في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الدوري يشارك فيه مئات الرياضيين وسط أجواء ممتازة من التنافس والمتابعة، ويقود الدوري حكام معروفون وذلك بعد أيام من انطلاقه.

وأوضح في تصريحه أن الهدف من الدوري نشر ثقافة التسامح والسلام والمحبة ونبذ السلوكيات المشينة، وحث الشباب على الرياضة والابتعاد عن ثقافة السلاح خاصة في ظل وضع أمني وسلم اجتماعي تعيشه منطقة ورشفانة، مؤكدًا أنهم يرحبون بكل الفرق بروح رياضية.

دوري المرحوم عبدالحكيم الحراري. (الإنترنت)
دوري المرحوم عبدالحكيم الحراري. (الإنترنت)
دوري المرحوم عبدالحكيم الحراري. (الإنترنت)
دوري المرحوم عبدالحكيم الحراري. (الإنترنت)
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