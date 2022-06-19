السويحلي يتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما...

أسدل الستار اليوم الأحد، على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بتتويج فريق السويحلي ببطولة الكأس للموسم الرياضي (2021/ 2022) وللمرة الرابعة في تاريخه.
وقاز السويحلي على الأهلي بنغازي وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها: تقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول 25/ 20، والشوط الثاني التفوق كان للأهلي بنغازي 25 /21 والشوطان الثالث والرابع تقاربت فيهما النتيجة وأنهاهما السويحلي لصالحه وبفارق نقطتين في كل شوط 25/ 23 ،25 /23. ليفوز السويحلي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 3/ 2.
وجاء الترتيب النهائي لنهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة كالتالي:
تُوج السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 6 نقاط، ونال الأهلي بنغازي الميدالية الفضية برصيد نقطتين، والجزيرة توج بالميدالية البرونزية برصيد نقطة واحدة.
- السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما»
- السويحلي يتوج ببطولة الطائرة للأواسط
يشار إلى أن السويحلي تُوج أخيرًا ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، ليتوج هذا الموسم ببطولتي الدوري والكأس.
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