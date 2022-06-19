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المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 19 يونيو 2022, 05:41 مساء
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس
المنتخب الليبي للدراجات. (فيسبوك)
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غادرت بعثة المنتخب الوطني الليبي للدراجات، أمس السبت، إلى تونس للدخول في معسكر تدريبي تأهبًا للمشاركة في دورة الألعاب المتوسطية التاسعة عشرة بوهران الجزائرية والتي تنطلق في 25 يونيو الجاري بمشاركة 26 دولة مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط.

المنتخب الليبي للدراجات المشارك في الألعاب يمثله الدراجان أنس اليتيم وطارق بادي، ويشرف على التدريبات المدرب الوطني محمد التومي ويساعده أحمد السائح، بحسب الصفحة الإعلامية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نورالدين التريكي، قال «إن المنتخب سيكون في معسكر تدريبي خاص من أجل الظهور والمشاركة المميزة في الدورة المتوسطية المقبلة».

وتنطلق التدريبات، اليوم الأحد، وتتواصل يوميًا صباحًا ومساء، وأفاد أن المعسكر سيتواصل حتى 25 يونيو الجاري، وهو الموعد المحدد لسفر المنتخب إلى وهران الجزائرية.

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