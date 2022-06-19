Atwasat

الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 19 يونيو 2022, 04:02 مساء
الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
alwasat radio

تُوج فريق الاتحاد المصراتي بطلًا للدوري الممتاز فئة الأواسط، وذلك بفارق الأهداف عن فريق الاتحاد والذي حل ثانيًا في هذه الفئة.

فريق الاتحاد المصراتي فاز في مباراته الأخيرة على فريق الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما فاز فريق الاتحاد على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لعب الاتحاد المصراتي في الدور السداسي 5 مباريات سجل الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل 13 هدفًا مقابل 3 أهداف في شباكه.

سجل فريق الاتحاد المصراتي في منافسات فئة الأواسط، حيث لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر مبارتين، وسجل 37 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

ويعد الاتحاد المصراتي أول فريق من مصراتة يُتوّج ببطولة ليبيا في كرة القدم.

الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟

عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم ...
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء ...
اتحاد السلة يعلن جدول اليوم الأول لمرحلة إياب نهائيات الدوري الليبي
اتحاد السلة يعلن جدول اليوم الأول لمرحلة إياب نهائيات الدوري ...
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان ...
«الأهلي طرابلس» يوجه رسالة تهنئة لنادي «الصقور» بعد تأهله للدوري الممتاز
«الأهلي طرابلس» يوجه رسالة تهنئة لنادي «الصقور» بعد تأهله للدوري ...
فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم مسابقة 21 عاما
فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد ......
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
المزيد
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس
المنتخب الليبي للدراجات في معسكر تدريبي خارجي بتونس...
الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)
الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)...
عبد الحي عاشور يمثل ليبيا في عالمية السباحة بالمجر
عبد الحي عاشور يمثل ليبيا في عالمية السباحة بالمجر...
فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم مسابقة 21 عاما
فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم ......
«الأهلي طرابلس» يوجه رسالة تهنئة لنادي «الصقور» بعد تأهله للدوري الممتاز
«الأهلي طرابلس» يوجه رسالة تهنئة لنادي «الصقور» بعد تأهله ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط