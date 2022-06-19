الاتحاد المصراتي بطلا للدوري الممتاز فئة الأواسط (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُوج فريق الاتحاد المصراتي بطلًا للدوري الممتاز فئة الأواسط، وذلك بفارق الأهداف عن فريق الاتحاد والذي حل ثانيًا في هذه الفئة.

فريق الاتحاد المصراتي فاز في مباراته الأخيرة على فريق الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما فاز فريق الاتحاد على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لعب الاتحاد المصراتي في الدور السداسي 5 مباريات سجل الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل 13 هدفًا مقابل 3 أهداف في شباكه.

سجل فريق الاتحاد المصراتي في منافسات فئة الأواسط، حيث لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر مبارتين، وسجل 37 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

ويعد الاتحاد المصراتي أول فريق من مصراتة يُتوّج ببطولة ليبيا في كرة القدم.

الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

الاتحاد المصراتي بطلا لدوري الأواسط. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)