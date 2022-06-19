فوز طائرة الأهلي بنغازي على الجزيرة فى مباراة مثيرة قبل حسم مسابقة 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، ثاني مباريات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، التي جمعت الجزيرة والأهلي بنغازي.

تواصلت المباراة لخمسة أشواط، تقدم الأهلي بنغازي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-18، 25-23)، والشوطين الثالث والرابع انتهيا لصالح الجزيرة (25-20، 28-26).

تم اللجوء للشوط الخامس الذي تفوق فيه الأهلي بنغازي (15-12) ويفوز الأهلي بنغازي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

الترتيب الموقت

السويحلي في الصدارة برصيد بـ3 نقاط، يليه الأهلي بنغازي بنقطتين، والجزيرة بنقطة واحدة.

واليوم الأحد، سيكون الموعد مع آخر مباريات النهائيات، وتجمع السويحلي والأهلي بنغازي، والفائز منهما سيتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا للموسم الرياضي 2021-2022.

مباراة الطائرة بين الأهلي بنغازي والجزيرة. (فيسبوك)

مباراة الطائرة بين الأهلي بنغازي والجزيرة. (فيسبوك)

مباراة الطائرة بين الأهلي بنغازي والجزيرة. (فيسبوك)