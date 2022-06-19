«الأهلي طرابلس» يوجه رسالة تهنئة لنادي «الصقور» بعد تأهله للدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

حرص نادي «الأهلي طرابلس»، على توجيه التهنئة إلى نادي «الصقور»، في مناسبة صعودهم إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الموسم الرياضي المقبل (2022-2023).

وقال حساب «الأهلي طرابلس» عبر حسابه على «فيسبوك»: «اللجنة التسييرية والجمعية العمومية وعموم جماهير النادي الأهلي تبارك لنادي الصقور عميد الأندية الليبية لمناسبة صعودهم للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، متمنين لهم دوام التألق والتوفيق».

تأهل «الصقور» و«أساريا»

وخطف فريقا «الصقور» و«أساريا» بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي المقبل (2022-2023)، بعد صدارتهما لمجموعتي تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

«الصقور» تصدر المجموعة الأولى، بعد فوزه أمس الجمعة على «الأنوار» بنتيجة هدفين لصفر، وجاء ثانيًا فريق «الوفاق أجدابيا»، بينما تأهل «أساريا» عن المجموعة الثانية، وحل ثانيًا نادي «الظهرة».

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