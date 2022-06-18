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بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يُجيب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 11:55 مساء
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يُجيب
ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)
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تحدث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عن عودة ملعب طرابلس الدولي من جديد، بعد توقف دام طويلًا خلال الفترة الماضية.

وقال خالد شكشك، في برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت: «ملعب طرابلس يوجد فيه عقد قديم من قبل 2008، بتجديد المدينة الرياضية بالكامل، بقيمة 298 مليون دينار ليبي في فترة التعاقد، أي يعادل الآن نحو مليار دينار ليبي».

وأوضح: «بعد الضغط من جماهير الرياضة الليبية، رئيس الحكومة، كلف الجهات المعنية بالبدء فورا في صيانة عاجلة لملعب طرابلس الدولي، وهذا كان في شهر 12 من العام الماضي 2021».

وأضاف: «كان يوجد إشكالية بسبب العقد السابق للملعب، بسبب دخول أكثر من شركة في أعمال الصيانة، وأنه كان هناك خوف فني وهو مدى استجابة مبنى الملعب لأعمال الصيانة خلال الفترة المقبلة، بسبب أعمال التعرية التي صارت عليه لأكثر من 10 سنوات».

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وتابع: «اجتمعت مع أحد المكاتب الاستشارية، وقالو انهم على استعداد لمنح شهادة ضمن لجميع الجهات في ليبيا على سلامة الهيكل، وأن يكون سليم ومضمون لمدة من 30 لـ40 عاما ، بشرط أنهم يكونوا المشرفين على تنفيذ جميع الصيانات داخل الملعب، وهذا تم الموافقة عليه».

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