اتحاد السلة يعلن جدول اليوم الأول لمرحلة إياب نهائيات الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة، اليوم السبت، جدول مباريات اليوم الأول، في مرحلة الإياب من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجاري (2021-2022) على أرضية القاعة الكبرى في طرابلس.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الإياب الحاسمة بقاعة الألعاب الرياضية الكبرى بمدينة طرابلس بداية من يوم 20 من شهر يونيو الجاري.

وجاءت مباريات اليوم الأول كالتالي:

النصر × المدينة

الأهلي بنغازي × الهلال

الاتحاد × المروج

العمل مستمر في القاعة الكبرى

وتواصل اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة، أعمال معالجة أرضية القاعة الكبرى بالعاصمة طرابلس؛ استعدادًا لإقامة مباريات مرحلة الإياب.

وتشهد مرحلة الإياب من النهائيات التي ستنطلق خلال هذا الأسبوع مشاركة 7 فرق هي الأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي والاتحاد والمروج والمدينة والهلال.

ترتيب الفرق بعد انتهاء المرحلة الأولى

وبعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى من سباعي التتويج، يحتل فريق «الأهلي طرابلس» صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة، بعد الفوز بجميع مبارياته، يليه فريق «النصر» بالمركز الثاني، بـ10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراتين، ثم «الأهلي بنغازي» ثالثًا بـ10 نقاط، من 4 انتصارات وخساراتين.

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وجاء «الاتحاد» رابعًا، بـ9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلها، ويليه «المروج» خامسًا بـ8 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين فقط، وخسر في 4 مباريات، وجاء «المدينة» سادسًا بـ7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة واحد وخسر في 6 مواجهات، وجاء في آخر الترتيب بالمركز السابع فريق «الهلال» بـ7 نقاط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا مقابل 5 خسائر.

جدول مباريات اليوم الأول، في مرحلة الإياب من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة. (حساب اتحاد السلة على فيسبوك)