بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لأول مرة لوسائل الإعلام، السبب وراء أزمة ملعب بنغازي، المتوقف منذ سنوات كثيرة.

وقال خالد شكشك، في برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت: «ملعب بنغازي يوجد فيه عقد قديم من قبل 2011، بقيمة 298 مليون دينار ليبي في فترة التعاقد، أي يعادل الآن نحو مليار دينار ليبي.

وأوضح: «الملعب تعرض إلى عمليات نهب، وسرقة بعض المواد، والشركة المنفذة هي شركة ليبية أجنبية، وتم تخصيص مبلغ مليار دينار الفترة الماضية لاستئناف أعمال الصيانة».

وأضاف: «نطالب أي مسؤول، إذ يستطيع مساعدة الشركة المنفذة في استكمال أعمال صيانة الملعب»، مؤكدًا: «لا يوجد أي أحد تحدث معنا على الملعب رغم أهميته».