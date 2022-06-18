رئيس اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق «سداسي التتويج».. ومكان الإقامة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، موعد إقامة الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وقال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر برنامج «في التسعين» إن انطلاق سداسي التتويج في الثاني من يوليو، وسيكون يوم الثلاثاء موعدًا للقرعة.

وأوضح عبدالحكيم الشلماني، أن مكان إقامة الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز، سيكون محصورًا بين تونس والجزائر، وسيقرر مجلس الإدارة خلال هذا الأسبوع.

دعم حكومي خاص

وفي وقت سابق قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا. وجاء قرار رئيس الحكومة، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لـ«قناة الوسط» (WTV)، بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد لليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة الأولى يوم 26، والمجموعة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري.

السبب في إقامة السداسي خارج ليبيا

وأشار عبدالحكيم الشلماني، في وقت سابق إلى أن السبب الرئيسي في اختيار إقامة الدوري السداسي خارج ليبيا. قائلًا في تصريحات لقناة «الوسط»، إنه تقدم بمقترح إقامة الدوري السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا، لأكثر من غرض، وأن الأغلبية في مجلس الإدارة وافقت على مقترحه.

وأوضح الشلماني، أن الهدف الأول هو إرسال رسالة للدولة بعدم وجود ملاعب ترفع من مستوى كرة القدم في ليبيا، حيث إن الملاعب المحلية تفتقر للبنية التحتية، كما أنها تصيب عددًا كبيرًا من اللاعبين، وأنه يعمل على أن يوفر للرياضيين ملاعب جيدة يلعبون عليها خلال الدور السداسي.

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الشلماني ذكر في حواره مع قناة «الوسط»، أن الهدف الثاني هو تجمع الفرق الستة، التي تضم غالبية لاعبي المنتخب الوطني الأول، لإعطائهم فرصة للعب على ملاعب جيدة خارج ليبيا، كما أنها ستكون فرصة جيدة لاحتراف عدد من اللاعبين، نظرًا لأنها ستكون محط أنظار الإعلام.

وتابع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الهدف الثالث من إقامة الدوري السداسي خارج ليبيا، هو إدخال تقنية الفيديو (فار) في ملاعب ليبيا، خلال الفترة المقبلة، حيث سيدير الدور السداسي أطقم تحكيمية محلية وأجنبية.