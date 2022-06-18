عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش صعود «الصقور» و«أساريا» إلى الدوري الممتاز.. ويستضيف الشلماني

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، ملف صعود «الصقور» و«أساريا» إلى بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

كما يناقش برنامج «في التسعين»، آخر مستجدات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وكواليسه ومصير سداسي التتويج، بالإضافة إلى استضافة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويقدم برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل عادل الخميس، رمزي سويكر، علي ارحومة، وعبدالرحيم نجم.

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تأهل «الصقور» و«أساريا»

وخطف فريقا «الصقور» و«أساريا» بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي المقبل (2022-2023)، بعد صدارتهما لمجموعتي تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

«الصقور» تصدر المجموعة الأولى، بعد فوزه أمس الجمعة على «الأنوار» بنتيجة هدفين لصفر، وجاء ثانيًا فريق «الوفاق أجدابيا»، بينما تأهل «أساريا» عن المجموعة الثانية، وحل ثانيًا نادي «الظهرة».