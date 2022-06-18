الكرواتي رادان غاسانين يودع تدريب «الأهلي بنغازي» بسبب غياب النظام عن الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر الكرواتي رادان غاسانين المدير الفني لفريق «الأهلي بنغازي»، الذي وصل بالفريق إلى الدور السداسي، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة إنهاء مشواره مع الفريق.

يأتي هذا بسبب عدم اتضاح ملامح المسابقة وتحديد تواريخ محددة لنهاية الدوري، حسب ما جاء في اجتماع مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» مع المدرب رادان.

كما ودع ردان الرياضيين والطاقم الفني والإداري تمهيدًا لفسخ عقده مع النادي بالتراضي، الطاقم الفني المصاحب لرادان سيستمر في مهامه، وبحسب الإدارة فإن مجلس الإدارة سيتعاقد مع مدرب عربي خلال الأيام المقبلة لخوض مباريات الدور السداسي.