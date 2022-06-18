سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خطف «الأهلي طرابلس» ثلاث نقاط ثمينة في الدقيقة 94 أمام «الاتحاد» في ديربي العاصمة المؤجل من الجولة الثانية في مرحلة الإياب من الدوري.

المباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف، بعدما بادر «الأهلي طرابلس» في التسجيل في زمن الشوط الأول في الدقيقة 43 عن طريق مهاجمه صالح الطاهر، الذي أهدر فرصة ثمينة لا تعوض مع بداية الشوط الثاني عندما انفرد بحارس المرمى معاذ اللافي، التي جعلت من فريق «الاتحاد» يستطيع تعويض نتيجة هدف الشوط الأول بتسجيل هدف التعادل بواسطة المهاجم محمد زعبيه في الدقيقة 62.

استمر التعادل حتى نهاية الزمن الرسمي من المباراة، وفي الوقت المضاف، المقدر بأربع دقائق، استطاع مهاجم «الأهلي طرابلس» أنيس سلتو تسجيل هدف قاتل في آخر دقيقة وبالتحديد في الدقيقة 94 ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة جعلته يجدد آماله في بلوغ الدور السداسي، خصوصًا بعد خسارته في مباراة سابقة أمام فريق «السويحلي».

«الأهلي طرابلس» وصل إلى النقطة 27 وهو في حاجة لفوز أو تعادل لبلوغ الدوري السداسي وتتبقى له ثلاث مباريات مع «الأولمبي» و«الخمس» و«أبوسليم»، أما «الاتحاد» فرصيده 32 نقطة، وهو متأهل إلى الدور السداسي وتتبقى له مباراتان أمام «الأولمبي» و«السويحلي».