الزوي والصافي وميكائيل: الصقور تحلق عاليا وتتخطى كل الصيادين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

شكلت عودة فريق «الصقور» للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أصداء إيجابية في الوسط الرياضي الليبي، بعد غياب الفريق لسنوات طويلة عن الدوري، وهو أحد الفرق المعروفة بالكرة الليبية، وهو ما تناوله عديد الخبراء الرياضيين عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المعلق الرياضي المعروف عياد الزوي كتب يقول: «الصقور تحلق عاليًا وتتخطى كل الصيادين، وتحط بسلام في دوري الأضواء».

لاعب «الصقور» وعضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق الصافي أبوبكر، قال: «الصقور يعود لمكانته الطبيعية بين الكبار من أوسع الأبواب، وشرف لنا ارتداء غلالة الفريق لسنوات».

الإعلامي الرياضي فتحي ميكائيل وجه الشكر للأسرة الرياضية بغرب ليبيا على الاهتمام بفريق«الصقور أثناء إقامته بطرابلس لإجراء تصفيات الصعود، ووجه شكرًا للنادي «الأهلي طرابلس».