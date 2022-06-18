الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والاتحاد المصراتي يتبارى مع الهلال في ختام سداسي 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يسدل الستار، اليوم السبت، على نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عامًا بإقامة آخر مباراتين في الجولة الخامسة للنهائيات.

على ملعب سرت، الاتحاد سيحتضن الأهلي بنغازي، والمراقب الهادي اسويطي، وعلى ملعب نادي خليج سرت، سيجمع اللقاء بين الاتحاد المصراتي والهلال.

وستنطلق المبارتان في توقيت واحد بداية من الخامسة مساء.

يشار إلى أن التنافس على إحراز اللقب انحصر بين الاتحاد والاتحاد المصراتي، وكل منهما في رصيده 10 نقاط من أربع مباريات.

يتساوى الفريقان المتنافسان أيضًا في فارق الأهداف فكل منهما له 10 أهداف وعليه 3.

وعلى ضوء نتيجة المبارتين سيتحدد البطل بالنقاط أو بفارق الأهداف.