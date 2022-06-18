الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف فريقا الصقور وأساريا بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد صدارتهما لمجموعتي تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

الصقور تصدر المجموعة الأولى، بعد فوزه أمس الجمعة على الأنوار بنتيجة هدفين لصفر، وجاء ثانيًا فريق الوفاق أجدابيا، بينما تأهل أساريًا عن المجموعة الثانية، وحل ثانيًا نادي الظهرة.

الفرصة لا تزال متاحة لفريقي الوفاق أجدابيا والظهرة في التأهل للدوري الممتاز، فريق الوفاق أجدابيا سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، والظهرة مع تاسع المجموعة الثانية.

يشار إلى أن الصقور عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب 14 عامًا، وأساريا يحل ضيفًا للمرة الأولى على دوري الأضواء الممتاز.