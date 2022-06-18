السويحلي يتوج بكأس الطائرة 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي والسويحلي والجزيرة، بنظام النصف دوري «ذهاب فقط».

مباراة الافتتاح جمعت أمس الجمعة، السويحلي والجزيرة، وتواصلت لأربعة أشواط، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (30-28)، وكانت الأفضلية بعدها للسويحلي الذي حقق التفوق في ثلاثة أشواط متتالية كانت نتائجها (25-21، 25-18، 25-19)، ليفوز السويحلي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1).

واليوم السبت، سيكون الموعد مع مباراة الجزيرة والأهلي بنغازي، على أن تقام غدًا الأحد، مباراة االسويحلي مع الأهلي بنغازي، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2021-2022.

يشار إلى أن بطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، تُوج بها فريق السويحلي، وجاء المروج ثانيًا.