فشلوم وأبي الأشهر وقرقارش أبطال الجولف الليبي ورباعي في المنتخب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الإعلامي بالاتحاد الليبي للجولف رمضان عبيد، نجاح نهائيات ليبيا للجولف التي جرت أخيرًا على الملاعب المعشبة بمدينة جربة التونسية، والتي شهدت مشاركة 49 لاعبًا منهم 37 لاعبًا في الدرجة الأولى و12 لاعبًا في الدرجة الثانية، وأسفرت النتائج النهائية للفردي والترتيب العام فرق على النحو الآتي:

في الترتيب العام للفردي، تُوّج بكأس فردي الدرجة الأولى اللاعب أحمد رمضان ساسي من نادي قرقارش التخصصي، وجاء ثانيًا اللاعب لطفي هويدي من نادي أبي الأشهر، وثالثًا اللاعب طارق ساسي من نادي قرقارش التخصصي، ورابعًا البهلول الشكشوكي من نادي فشلوم، وخامسًا اللاعب علي ساسي من نادي أبي الأشهر.

وتُوج ببطولة فردي الدرجة الثانية اللاعب علي الشكشوكي من نادي فشلوم، وجاء ثانيًا اللاعب مصباح عبدالسلام الطويري من نادي فشلوم، وثالثًا اللاعب عبدالرزاق العمامي من نادي التحدي بنغازي.

وفي الترتيب العام للفرق، تُوج نادي فشلوم بكأس بطولة الدرجة الثانية بمعدل 565 ضربة، وجاء ثانيًا نادي أبوسليم بمعدل 597 ضربة، وثالثًا التحدي بمعدل 640 ضربة، وتُوج نادي أبي الأشهر بكأس بطولة الدرجة الأولى بمعدل 487 ضربة، وجاء ثانيًا نادي فشلوم بمجموع 497 ضربة، وثالثًا نادي قرقارش بمجموع 500 ضربة، ورابعًا نادي الهلال بمجموع بـ524 ضربة، وخامسًا سيدي سليم بمجموع 540 ضربة، وسادسا نادي المدينة بمجموع 539 ضربة، وسابعًا الترسانة بمجموع 556 ضربة.

واختتم عبيد حديثه قائلًا «من خلال البطولة جرى اختيار أربعة رياضين للانضمام لصفوف المنتخب الوطني، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، وهم: أحمد رمضان ساسي ولطفي هويدي وطارق ساسي والبهلول الشكشوكي».

منافسات الجولف. (فيسبوك)

منافسات الجولف. (فيسبوك)