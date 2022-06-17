«الأهلي طرابلس» يحسم المرحلة الأولى لسباعي التتويج بكرة السلة

القاهرة - بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

أُسدل الستار، مساء الإثنين، عن منافسات المرحلة الأولى من سباعي التتويج، من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، للموسم الرياضي 2021 - 2022، بمجمع «سليمان الضراط»، في مدينة بنغازي بمشاركة سبعة فرق تتنافس بقوة على التتويج ببطولة الدوري.

واختتمت مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من سباعي التتويج لكرة السلة، بفوز سلة «النصر» على «المدينة» بفارق 7 نقاط، وبنتيجة 68 - 61 نقطة، في اللقاء الذي توسطه ثلاثي تحكيمي متكون من المصري أحمد غالب حكماً أول، وجلال الورفلي حكماً ثانياً، بالإضافة إلى أيمن الشوشان حكماً ثالثاً.

ترتيب الفرق بعد انتهاء المرحلة الأولى

وبعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى من سباعي التتويج، يحتل فريق «الأهلي طرابلس» صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة، بعد الفوز بجميع مبارياته، يليه فريق «النصر» بالمركز الثاني، بـ10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراتين، ثم «الأهلي بنغازي» ثالثاً بـ10 نقاط، من 4 انتصارات وخساراتين.

وجاء «الاتحاد» رابعاً، بـ9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلها، ويليه «المروج» خامساً بـ8 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين فقط، وخسر في 4 مباريات، وجاء «المدينة» سادساً بـ7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراة واحد وخسر في 6 مواجهات، وجاء في آخر الترتيب بالمركز السابع فريق «الهلال» بـ7 نقاط، بعدما حقق فوزاً وحيداً مقابل 5 خسائر.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الإياب الحاسمة بقاعة الألعاب الرياضية الكبرى بمدينة طرابلس بداية من يوم 20 من شهر يونيو الجاري.

تكريم جماهير ناديي «النصر» و«الأهلي بنغازي»

وحرص الاتحاد الليبي لكرة السلة، على تكريم جماهير ناديي «النصر» و«الأهلي بنغازي»، بعد التشجيع الرائع الذي قدموه في مرحلة الذهاب من سباعي التتويج. بمشاركة سبعة فرق تتنافس بقوة على التتويج ببطولة الدوري.

ووجه الحساب الرسمي لاتحاد كرة السلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لجماهير أندية بنغازي، خاصة «الأهلي بنغازي» و«النصر» على تشجيعهم وحضورهم اللافت في تجمع بنغازي مع بدء عودة الجماهير لمباريات السلة بعد غياب لنحو خمس سنوات.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد: «ما قدمته الجماهير الرياضية في بنغازي من لوحات رائعة وروح رياضية عالية وحس وطني كبير ساهم وبكل المقاييس في إنجاح التجمع الأول من نهائيات الدوري، وهو ما جعل اتحاد اللعبة يقف عاجزاً عن تقديم الشكر والعرفان لتلك الحشود الراقية التي زينت مجمع سليمان الضراط وعطرت أجواءه بالأهازيج الجميلة التي تتغنى بكل الفرق المشاركة.. وفي بادرة تنم عن الوفاء والإخلاص الاتحاد الليبي لكرة السلة يقوم بتكريم جماهير ناديي النصر والأهلي بنغازي».

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حوار الخبرات التدريبية في سباعي السلة الليبية

وشهدت مباريات ومنافسات الدور السباعي في مرحلته الأولى، لتحديد بطل الدوري الليبي لكرة السلة، الذي أُقيمت مبارياته الأيام الماضية، بمجمع المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي تنافساً قوياً ومثيراً بين عديد المدارس والخبرات التدريبية، التي تطمح لتقديم الإضافة لفرقها وحصد لقب بطولة هذا الموسم.

واستعان فريق «الأهلي طرابلس» بخبرة وتجربة المدرب اللبناني الشهير غسان سركيس، بينما يقود فريق «الاتحاد» المدرب الصربي نيبوجاكريستش، فيما يتولى مهمة الإشراف على تدريب سلة «النصر» المدرب التونسي سفيان المرابط، بينما يقود سلة «المروج» مواطنه التونسي محمد لامين، فيما يتولى تدريب سلة «المدينة» المدرب التونسي أحمد التركي.

ويتواجد المدرب الوطني خالد الحاسي كمدرب لـا«لهلال»، وهو المدرب الوطني الوحيد في منافسات نهائيات ليبيا لكرة السلة، للموسم الرياضي 2021 - 2022، بمجمع «سليمان الضراط».

وكان يتولى قيادة سلة فريق «الأهلي بنغازي» المدرب الجزائري يحى بن محمد، ولكنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق، مساء الأحد، حيث قال «الأهلي بنغازي»، عبر حسابه على «فيسبوك»: «قبول استقالة بن محمد جاء بعد اجتماع مجلس الإدارة، بإدارة لعبة كرة السلة ولاعبي الفريق الأول والطاقم الفني والإداري». مضيفاً: «تم تكليف المدرب مروان بوغويلة، لقيادة الفريق في مباراة الفريق أمام الهلال».

مباراة كرة سلة. (الإنترنت)

مباراة كرة سلة. (الإنترنت)