ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة ديربي الكرة الليبية بين فريقي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021 - 2022).

ومن المقرر أن يلتقي «الأهلي طرابلس» نظيره «الاتحاد» في تمام الخامسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الجميل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني في مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتاز على أرضية ملعب الجميل. كما أعلنت اللجنة أن مباراة الديربي ستقام تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي، على أن يتحمل الناديان المقابل المادي لطاقم الحكام.

وكانت مباراة الديربي مقرراً لها يوم الثلاثاء الماضي، غير أنه تم تأجيلها لمدة 3 أيام بعد اجتماع بمقر لجنة المسابقات بطرابلس، جمع كلاً من فرج إدريس رئيس اللجنة التسييرية لـ«الأهلي طرابلس» ومحمود عبودة رئيس نادي «الاتحاد» مع رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي.

يذكر أن نادي «الاتحاد» الذي حسم تأهله إلى الدور السداسي ومرحلة التتويج من الدوري الليبي الممتاز، يسعى لتحقيق صدارة المجموعة الثانية للموسم الثاني على التوالي، حيث حقق في الموسم الماضي صدارة المجموعة ولقب الدوري.

أما «الأهلي طرابلس»، فيسعى بقوة لخطف نقاط المباراة من أجل الاقتراب من حسم تأهله للدور السداسي، حيث يحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة من إجمالي 14 مباراة خاضها، وتتبقى له 4 مباريات.

أما المنافسة على بطاقة التأهل الثالثة للدور السداسي فانحصرت بين ثلاث فرق وهي «الأولمبي» الذي يحل فى المرتبة الثالثة برصيد 24 نقطة، وتتبقى له ثلاث مباريات، بينما يأتي في المرتبة الرابعة فريق «الاتحاد المصراتي» برصيد 23 نقطة، وتتبقى له مباراتان، فيما يحل في المرتبة الخامسة فريق «السويحلي» برصيد 22 نقطة وتتبقى له مباراتان.

وعلى صعيد مباريات فرق المجموعة الأولى التي اختتمت مبارياتها منذ منتصف شهر مايو الماضي، فقد شهدت تأهل مباريات فرق «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الأخضر».

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وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، جدول مباريات الأسبوع التاسع، التي تجري جميعها يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، وستقام منافسات الأسبوع في يوم واحد على ملاعب أبوسليم ومصراتة والجميل والهاشمي البهلول، والزاوية. وجميع المباريات ستقام في توقيت واحد الساعة الخامسة مساءً حسب جدول لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

ففي ملعب أبوسليم يلتقي «المحلة» مع «المدينة»، وعلى ملعب مصراتة يلتقي «السويحلي» مع «الاتحاد»، وفي ملعب الجميل يلتقي «الأهلي طرابلس» مع «أبوسليم»، وبملعب الهاشمي البهلول بنادي الأهلي يلتقي «الشط» مع «الخمس»، وفي ملعب الزاوية يلتقي «الأولمبي» مع «الاتحاد المصراتي».

وكانت مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» بملعب «الجميل» بصرمان، تأجلت في موعدها الأصلي بسبب مشاركة الفريقين في بطولة «الكونفدرالية»، وصادف أن واجه قطبا الكرة الليبية، بعضهما في البطولة الأفريقية، قبل أن تختتم البطولة التي حصد لقبها فريق «نهضة بركان» المغربي، حيث حسم الأهلي طرابلس «الزعيم» التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره نادي «الاتحاد» الليبي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما في 25 أبريل الماضي، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة، قبل أن يخرج من دور نصف النهائي أمام «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي الذي خسر هو الآخر اللقب في النهائي أمام «نهضة بركان» المغرب.

وواصل قطبا كرة القدم الليبية، ناديا «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» الظهور بشكل جيد في بطولة «الكونفدرالية» منذ ضربة البداية بدوري المجموعات، بعد أن أُجريت قرعة دور مجموعات «الكونفدرالية»، حيث شاركت ليبيا بفريقي «الاتحاد» بطل الدوري المحلي، القادم من بطولة دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية»، وجاء «الأهلي طرابلس» في المجموعة الأولى بجانب «زاناكو» الزامبي و«الصفاقسي» التونسي و«بيراميدز» المصري، أما «الاتحاد» فجاء في المجموعة الثانية بجانب «شبيبة الساورة» الجزائري و«أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي و«رويال ليبوباردس» الاسواتيني.

وعبر «الأهلي طرابلس» نظيره «الاتحاد» بعد تعادل سلبي ذهاباً، والفوز بهدف في الإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بعد أن وضعت قرعة ربع نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية التي أُقيمت في العاصمة المصرية، القاهرة، قطبي كرة القدم الليبية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في مواجهة نارية.