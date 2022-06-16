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التعادل يحسم ديربي العاصمة في كرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 16 يونيو 2022, 04:27 مساء
التعادل يحسم ديربي العاصمة في كرة اليد
منافسات في كرة اليد بنادي الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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حسم التعادل الإيجابي ديربي العاصمة بين نادي الأهلي طرابلس ونادي الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الدوري الليبي لكرة اليد.

وتميزت المباراة التي أُقيمت بقاعة بنغازي، بالندية والإثارة حيث انتهى شوطها الأول بالتعادل (14/ 14)، وفي الشوط الثاني زادت الإثارة وأضاف كل فريق 15 هدفًا لينتهي اللقاء بالتعادل (29 / 29).

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واليوم الخميس، ستقام مبارتان، الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والجزيرة، ويعقبها مباراة بنغازي الجديدة مع الشرطة، وغدًا الجمعة ستقام مبارتان أيضًا المباراة الأولى ستجمع النصر مع الاتحاد ويعقبها مباراة الهلال مع الأهلي طرابلس.

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