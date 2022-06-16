Atwasat

السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 16 يونيو 2022, 01:57 مساء
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما»
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)
alwasat radio

تُوِّج فريق السويحلي بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، في نسختها الثانية، وذلك بعدما جرت أمس بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، آخر 3 مباريات.

وانتهت المواجهات بفوز المروج على النهضة بثلاثة أشواط لصفر، وفاز الأهلي بنغازي على الجزيرة بثلاثة أشواط لشوطين وفاز السويحلي على الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

حفل التتويج
وفي الختام، أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، وتُوج فريق السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال المروج الميدالية الفضية، والأهلي بنغازي الميدالية البرونزية.

الجوائز الفردية للبطولة
أفضل لاعب معد: محمد العبيدي (الأهلي بنغازي).

جائزة أفضل لاعب مستقبل: أبوالقاسم الربيعي (الاتحاد المصراتي).

جائزة أفضل لاعب حر: مطلوب نانس (الجزيرة).

جائزة أفضل مرسل: عبدالرحمن العماري (الأهلي بنغازي).

جائزة أفضل ضارب: أسامة محمود (المروج).

جائزة افضل سنتر: عيسى سعيد (السويحلي).

جائزة أفضل لاعب شامل: وائل المالطي (السويحلي).

السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة
الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها

شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» ...
الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات النفط

الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات ...
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي

«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي

بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة ...
إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»

إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السويحلي يتوج ببطولة الطائرة للأواسط
السويحلي يتوج ببطولة الطائرة للأواسط
5 مباريات في دوري اليد بصالة بنغازي
5 مباريات في دوري اليد بصالة بنغازي
القريو لـ«بوابة الوسط»: لن أترشح لرئاسة اتحاد بناء الأجسام مجددا لأن الوضع العام لا يشجع
القريو لـ«بوابة الوسط»: لن أترشح لرئاسة اتحاد بناء الأجسام مجددا ...
أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: هناك أصحاب مناصب لا يفقهون في اللوائح والقوانين
أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: هناك أصحاب مناصب لا يفقهون في اللوائح ...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس...
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد ......
المزيد
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما»
السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما»...
بعثة «الفرسان» في «الدمام» استعدادا لكأس العرب لـ«كرة الصالات»
بعثة «الفرسان» في «الدمام» استعدادا لكأس العرب لـ«كرة ......
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس......
أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: هناك أصحاب مناصب لا يفقهون في اللوائح والقوانين
أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: هناك أصحاب مناصب لا يفقهون في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط