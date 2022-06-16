السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوِّج فريق السويحلي بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، في نسختها الثانية، وذلك بعدما جرت أمس بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، آخر 3 مباريات.

وانتهت المواجهات بفوز المروج على النهضة بثلاثة أشواط لصفر، وفاز الأهلي بنغازي على الجزيرة بثلاثة أشواط لشوطين وفاز السويحلي على الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

حفل التتويج

وفي الختام، أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، وتُوج فريق السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال المروج الميدالية الفضية، والأهلي بنغازي الميدالية البرونزية.

الجوائز الفردية للبطولة

أفضل لاعب معد: محمد العبيدي (الأهلي بنغازي).

جائزة أفضل لاعب مستقبل: أبوالقاسم الربيعي (الاتحاد المصراتي).

جائزة أفضل لاعب حر: مطلوب نانس (الجزيرة).

جائزة أفضل مرسل: عبدالرحمن العماري (الأهلي بنغازي).

جائزة أفضل ضارب: أسامة محمود (المروج).

جائزة افضل سنتر: عيسى سعيد (السويحلي).

جائزة أفضل لاعب شامل: وائل المالطي (السويحلي).

السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)

السويحلي يتوج بكأس وذهبية الطائرة «تحت 21 عاما». (الإنترنت)