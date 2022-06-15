«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جملة من الإجراءات في مباراة القطبين بين الاتحاد ونظيره الأهلي طرابلس، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجميل.

ومنعت لجنة المسابقات تواجد أي شخص في محيط الملعب والمنصة الشرفية والمدرجات إلا على الآتي ذكرهم: «الطاقم الفني لقناة ليبيا الرياضية وأيضا قناة الوسط لعدد شخصين مع مراعاة عدم إقامة الاستوديو التحليلي داخل أرضية الملعب».

كما يسمح بتواجد عدد 2 مصورين لكل فريق ويكون تواجدهما بجانب زاوية الركنية. ويسمح لكل ناد اصطحاب 21 لاعبا فقط يتواجد 18 منهم بأرضية الملعب و3 بالمدرجات.

9 مرافقين فقط

ويسمح بتواجد 9 مرافقين على دكة البدلاء وهم المدرب ومساعده، ومدرب الحراس والإداري والمعد البدني والطبيب وإخصائي العلاج الطبيعي ومشرف المعدات ومترجم.

ويسمح لرئيس النادي ومدير الكرة بالنادي وثلاثة رياضيين فقط لكل فريق بالتواجد في المنصة الشرفية، بالإضافه لعدد 8 ملتقطى كور من فريق البراعم، وأيضا 3 أشخاص من العاملين بملعب الجميل وعدد 2 من الهلال الأحمر، وعدد 6 أفراد من الدفاع المدني ويكون تواجدهم بسياراتهم خارج الملعب.

كما أكدت لجنة المسابقات على منع أي جهة من الدخول حتى للحاملين للبطاقات الرسمية طيلة فترة المباراة.

قرار من لجنة المسابقات

وأصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، منشورًا جديدًا خاصًا بمباراة القمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، الذي كان مقررًا إقامته أمس، ليجري ترحيله إلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الجميل.

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طاقم تحكيم أجنبي

وأشار المنشور الصادر عن اتحاد الكرة الليبي إلى أن المباراة ستقام يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على ملعب الجميل، بطاقم تحكيم أجنبي.

وتعد مباراة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد مؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة أفريقيا «الكونفدرالية».