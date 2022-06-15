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عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 07:00 مساء
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
برنامج في التسعين يفتح ملف مواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري. (الوسط)
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ينتظر عشاق كرة القدم في ليبيا، مواجهة من العيار الثقيل، بين «الأهلي طرابلس» ونظيره «الاتحاد»، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ويناقش برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد، ويكشف آخر تطورات صيانة ملف ملعب طرابلس.

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ويقدم برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مؤيد إسكندر، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة، أسامة الفزاني، خالد شكشك، ناصر العجمي، عادل الخميس، رمزي سويكر، عمر طوير، وائل مركوس.

قرار من لجنة المسابقات
وأصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، منشورًا جديدًا خاصًا بمباراة القمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، الذي كان مقررًا إقامته أمس، ليجري ترحيله إلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الجميل.

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طاقم تحكيم أجنبي
وأشار المنشور الصادر عن اتحاد الكرة الليبي إلى أن المباراة ستقام يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على ملعب الجميل، بطاقم تحكيم أجنبي.

وتعد مباراة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد مؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة أفريقيا «الكونفدرالية».

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