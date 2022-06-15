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أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: هناك أصحاب مناصب لا يفقهون في اللوائح والقوانين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 15 يونيو 2022, 04:55 مساء
أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: هناك أصحاب مناصب لا يفقهون في اللوائح والقوانين
عبدالواحد أبوزقية. (أرشيفية - إنترنت)
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طالب الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة الليبي، عبدالواحد أبوزقية الإعلام الرياضي والرياضيين القدامى بلعب دور أكبر في تصحيح المفاهيم الرياضية وممارسة النقد البناء لإصلاح الرياضة.

وقال أبوزقية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن كرة القدم والرياضة عامة تعاني غياب الكفاءات، وأن المحاصصة والكولسة أضرت بالمجال».

وأكد أبوزقية أنه استفاد من كفاءات كبيرة قدمت الكثير للرياضة من الأجيال السابقة، وكانت تحمل الجانب التربوي وعنصر الكفاءة والغيرة على الرياضة.

واختتم أبوزقية حديثه قائلًا «هناك البعض ممن وصل لمناصب ومواقع وهو لا يفقه في اللوائح والقوانين».

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