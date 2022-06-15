السويحلي يتوج ببطولة الطائرة للأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوِّج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة للأواسط 21 عاما، قبل جولة من اختتامها لتحقيقه الفوز في مبارياته الأربع التي خاضها، وآخرها فوزه أمس الثلاثاء، على النهضة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-10، 25-15 ،25-16).

وفي بقية نتائج الأمس، فاز الاتحاد المصراتي على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، كانت نتائجها (25-21، 25-17، 25-22).

وفاز المروج على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-20، 24-26، 25-21، 25-21).

الترتيب بعد الجولة الرابعة

السويحلي في الصدارة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، وثانيًا المروج 8 نقاط، وثالثًا الاتحاد المصراتي 7 نقاط، ورابعًا الأهلي بنغازي 6 نقاط، وخامسًا الجزيرة 4 نقاط، وسادسًا النهضة دون نقاط.

مباريات اليوم الأربعاء

تقام اليوم الأربعاء بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، آخر ثلاث مباريات في النهائيات، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي مع الجزيرة، ويعقبها مباراة النهضة والمروج، وثالث المباريات ستجمع السويحلي والاتحاد المصراتي.

السويحلي يتوج ببطولة الطائرة للأواسط. (فيسبوك)

السويحلي يتوج ببطولة الطائرة للأواسط. (فيسبوك)