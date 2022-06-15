انطلاق دوري فروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق اليوم الأربعاء، بملعبي كلية البنات سابقا ونادي المدينة دوري فروع مصرف الجمهورية بطرابلس الكبرى لكرة القدم الخماسية، بمشاركة 36 فرعا جرى تقسيمهم إلى تسع مجموعات كل مجموعة أربع فرق في الأدوار التمهيدية الأولى.

وجرى تشكيل لجنة للإشراف على الدورة مكونة من إسماعيل الحمامي رئيسا، ووجدي الزرقاني وفيصل البودي، ووليد المهدي، وعلي التومي، وخالد الشويرف.

وكان مصرف الجمهورية فرع الظهرة قد تُوج الموسم الماضي ببطولة مصارف الجمهورية فرع طرابلس.

وفي لقاء مع «بوابة الوسط» أكد رئيس مصرف الجمهورية فرع الظهرة، عادل البيباص، أهمية مثل هذه المناشط والتي تعتبر متنفسا لموظفي مصارف الجمهورية من خلال ممارسة الرياضة وخصوصا في لعبة كرة القدم وهي فرصة أيضا لتلاقي موظفي المصرف والتعارف.

وأكمل قائلا «نأمل نجاح دوري هذا الموسم وأن يسير في روح التنافس الشريف بين فروع طرابلس الكبرى، فما هي إلا رياضة تسهم في رفع كفاءة الأداء والتعارف بين موظفي الفروع والتنافس الشريف».

كأس البطولة. (فيسبوك)

جدول المباريات. (فيسبوك)

جدول المباريات. (فيسبوك)

كأس البطولة. (فيسبوك)