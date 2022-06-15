ليبيا تنافس في 15 لعبة بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تابع رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق آخر ترتيبات المشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستنطلق في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري بمدينة وهران الجزائرية.

واستعرض الدكتور جمال الزروق مع إداريي الوفد ولجنة التحضير الترتيبات النهائية بشأن سفر الوفد الليبي الذي سيتحول إلى الجزائر على دفعات، وتابع رئيس اللجنة الأولمبية كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بهذه المشاركة، بالإضافة إلى آخر استعدادات المنتخبات الوطنية في المعسكرات التدريبية الخارجية والداخلية.

وستشارك ليبيا في 15 لعبة، والألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكواندو، بوفد يتكون من 74 شخصًا.

تنطلق المنافسات في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري ضمن فعاليات الدورة 19 لألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

اجتماع اللجنة الأولمبية. (فيسبوك)

اجتماع اللجنة الأولمبية. (فيسبوك)