الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن إقامة سداسي التتويج سيكون خارج ليبيا، حيث كشف رئيس اللجنة الدكتور عادل الأوجلي أن اللجنة تدرس إقامة دوري التتويج في المغرب أو مصر أو الجزائر أو تونس.

وأضاف أن فرصة إقامته في الجزائر أو تونس أكبر وهما الأقرب لاستضافة منافسات سداسي التتويج، كما أشار إلى أن يوم السبت المقبل سيتم تحديد الدولة المضيفة رسميا.

- 6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين

- الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد وينفرد بالصدارة (فيديو أهداف المباراة)

وثمّن رئيس لجنة المسابقات حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وتعاونهما من أجل نجاح الدوري الممتاز لكرة القدم، كما وجه لهما الشكر على دعمهما للمقترح الذي قدمه لهما لإقامة الدوري السداسي خارج ليبيا.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارا بتخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم ومواعيد السفر الأولية لفرق المجموعة الأولى يوم 26 والمجموعة الثانية يوم 28 من شهر يونيو الجاري.