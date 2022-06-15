Atwasat

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 15 يونيو 2022, 12:27 مساء
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل
عادل الأوجلي. (أرشيفية - إنترنت)
alwasat radio

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن إقامة سداسي التتويج سيكون خارج ليبيا، حيث كشف رئيس اللجنة الدكتور عادل الأوجلي أن اللجنة تدرس إقامة دوري التتويج في المغرب أو مصر أو الجزائر أو تونس.

وأضاف أن فرصة إقامته في الجزائر أو تونس أكبر وهما الأقرب لاستضافة منافسات سداسي التتويج، كما أشار إلى أن يوم السبت المقبل سيتم تحديد الدولة المضيفة رسميا.

- 6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
- الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد وينفرد بالصدارة (فيديو أهداف المباراة)

وثمّن رئيس لجنة المسابقات حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وتعاونهما من أجل نجاح الدوري الممتاز لكرة القدم، كما وجه لهما الشكر على دعمهما للمقترح الذي قدمه لهما لإقامة الدوري السداسي خارج ليبيا.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارا بتخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم ومواعيد السفر الأولية لفرق المجموعة الأولى يوم 26 والمجموعة الثانية يوم 28 من شهر يونيو الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
النصر يفوز على المدينة في نهائيات السلة الليبية
النصر يفوز على المدينة في نهائيات السلة الليبية
الاتحاد ينافس الاتحاد المصراتي على بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عاما
الاتحاد ينافس الاتحاد المصراتي على بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عاما
«المسابقات» تكشف موعد وملاعب الجولة الختامية لنهائيات الصعود للممتاز
«المسابقات» تكشف موعد وملاعب الجولة الختامية لنهائيات الصعود ...
الكوت يكشف مستجدات منتخب ليبيا للشباب قبل السفر للسعودية ويدافع عن تاريخ البهلول مع الأهلي طرابلس
الكوت يكشف مستجدات منتخب ليبيا للشباب قبل السفر للسعودية ويدافع ...
قنابة والشاوش والمصراتي: اتحاد الكرة الليبي يعمل دون فكر أو تخطيط وهذه نتيجة المحاصصة
قنابة والشاوش والمصراتي: اتحاد الكرة الليبي يعمل دون فكر أو تخطيط...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس...
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
المزيد
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي ......
خاص.. رئيس الحكومة يخصص دعما ماليا لإقامة «سداسي التتويج» خارج ليبيا
خاص.. رئيس الحكومة يخصص دعما ماليا لإقامة «سداسي التتويج» ......
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد ......
قنابة والشاوش والمصراتي: اتحاد الكرة الليبي يعمل دون فكر أو تخطيط وهذه نتيجة المحاصصة
قنابة والشاوش والمصراتي: اتحاد الكرة الليبي يعمل دون فكر أو ......
الكوت يكشف مستجدات منتخب ليبيا للشباب قبل السفر للسعودية ويدافع عن تاريخ البهلول مع الأهلي طرابلس
الكوت يكشف مستجدات منتخب ليبيا للشباب قبل السفر للسعودية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط