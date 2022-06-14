خاص.. رئيس الحكومة يخصص دعما ماليا لإقامة «سداسي التتويج» خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، قرارًا بشأن تنظيم إقامة الدور السداسي، للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، خارج ليبيا.

وقرر رئيس الحكومة تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا.

وكشفت مصادر خاص لـ«قناة الوسط» (WTV)، أن القرار جاء بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة الأولى يوم 26 والمجموعة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري.

إقامة السداسي خارج ليبيا

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، قال في تصريحات صحفية، إن منافسات الدور السداسي ستقام بأحد الملاعب خارج ليبيا، وإنه فى حال تعذر ذلك فستكون هناك خطة بديلة بإقامتها بملاعب محايدة داخل ليبيا.

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