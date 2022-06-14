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خاص.. رئيس الحكومة يخصص دعما ماليا لإقامة «سداسي التتويج» خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 09:26 مساء
خاص.. رئيس الحكومة يخصص دعما ماليا لإقامة «سداسي التتويج» خارج ليبيا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، قرارًا بشأن تنظيم إقامة الدور السداسي، للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، خارج ليبيا.

وقرر رئيس الحكومة تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا.

وكشفت مصادر خاص لـ«قناة الوسط» (WTV)، أن القرار جاء بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي، وحدد موعد سفر فرق المجموعة الأولى يوم 26 والمجموعة الثانية يوم 28 من الشهر الجاري.

إقامة السداسي خارج ليبيا
وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، قال في تصريحات صحفية، إن منافسات الدور السداسي ستقام بأحد الملاعب خارج ليبيا، وإنه فى حال تعذر ذلك فستكون هناك خطة بديلة بإقامتها بملاعب محايدة داخل ليبيا.

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اجتماع مع ممثلي الفرق الستة المتأهلة
وأكد أنه عقب انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة ومنافسات المجموعة الثانية سيعقد اجتماع ولقاء بحضور ممثلي الفرق الستة المتأهلة؛ للتباحث في كافة التفاصيل التي تخص إنجاح هذه المرحلة وحسم ملف الدور السداسي.

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