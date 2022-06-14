قنابة والشاوش والمصراتي: اتحاد الكرة الليبي يعمل دون فكر أو تخطيط وهذه نتيجة المحاصصة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أبدت عدة شخصيات رياضية استياءها من طريقة عمل الاتحاد الليبي لكرة القدم وبرامجه وطريقة تنظيم مسابقاته.

وفي منشورات متعددة على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبرت الشخصيات عن حالة الاستياء التي تسيطر عليهم، لما تشهده الكرة الليبية من أحداث، وفشل اتحاد الكرة حسب وصفهم في تقديم الإضافة للكرة الليبية.

الصحفي الرياضي عادل قنابة، قال «تأكدت أن اتحاد الكرة يعمل دون فكر أو تخطيط وكل عمله ارتجالي».

المحلل واللاعب السابق عماد الشاوش «الشيء من مأتاه لا يستغرب، وهذه نتائج المحاصصة وتغيُّب الكفاءات في هذا الاتحاد».

مدير المنتخب السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق المبروك المصراتي كتب يقول «من إنجازات لجنة المسابقات فريق يلعب مباراة بتاريخ السادس عشر من مارس ويتوقف عن اللعب أكثر من شهرين حتى العاشر من يونيو».