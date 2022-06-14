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«المسابقات» تكشف موعد وملاعب الجولة الختامية لنهائيات الصعود للممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 14 يونيو 2022, 03:18 مساء
«المسابقات» تكشف موعد وملاعب الجولة الختامية لنهائيات الصعود للممتاز
مباراة لفريق هلال سبها في الدوري. (صفحة نادي هلال سبها عبر فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وملاعب الجولة الختامية والأخيرة من تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والتي جاءت على النحو الآتي:

الخميس 16 يونيو الجاري، ستقام آخر ثلاث مباريات لفرق المجموعة الثانية، على ملعب البيضاء رفيق يلتقي أبي الأشهر والمراقب نوري العبرة، وعلى ملعب مدينة شحات الظهرة يلتقي المستقبل والمراقب المبروك الفارسي، وعلى ملعب مدينة القبة سيجمع اللقاء أساريا مع الهلال سبها والمراقب محمد الشريف.

الجمعة 17 يونيو، ستقام آخر ثلاث مباريات لفرق المجموعة الأولى، على ملعب أبوسليم البرانس يلتقي الوفاق أجدابيا والمراقب عصام شرف الدين، وعلى ملعب نادي المجد، المروج يلتقي الشرارة والمراقب عبدالفتاح التريكي، وعلى ملعب نادي الترسانة الأنوار يلتقي الصقور والمراقب كمال نوير.

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