الاتحاد ينافس الاتحاد المصراتي على بطولة ليبيا لكرة القدم 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباراتي الجولة الخامسة والنهائية لبطولة ليبيا لكرة القدم 20 عاما على ملعب سرت.

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي والمراقب الهادي أسويطي، وعلى ملعب نادي خليج سرت سيجمع اللقاء بين الاتحاد المصراتي والهلال.

وتنطلق المباراتان في توقيت واحد بداية من الخامسة مساء السبت المقبل، كما يشار إلى أن التنافس على إحراز اللقب انحصر بين الاتحاد والاتحاد المصراتي، وكل منهما في رصيده 10 نقاط من أربع مباريات، ويتساويان أيضا في فارق الأهداف فكل منهما له 10 أهداف وعليه 3، وعلى ضوء نتيجة المباراتين سيتحدد البطل بالنقاط أو بفارق الأهداف.