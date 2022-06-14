النصر يفوز على المدينة في نهائيات السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، آخر مباريات التجمع لنهائيات ليبيا لكرة السلة، والتي جمعت النصر والمدينة.



جاء الربعان الأول والثاني ليشهدا التفوق للنصر (18-8، 19-15)، لينتهي الشوط الأول نصراويا بنتيجة 37 نقطة مقابل 23 نقطة.

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للمدينة الذي سجل 22 نقطة مقابل 14نقطة للنصر ليتذلل الفارق إلى ست نقاط للنصر (51-45)، وحافظ النصر على تقدمه وأنهى الربع الرابع لصالحه (17-16)، ليفوز بنتيجة المباراة (68-61).

الترتيب في نهاية التجمع الأول

الأهلي طرابلس 12 نقطة، بفارق نقاط السلات يأتي النصر ثانيا برصيد 10 نقاط، والأهلي بنغازي ثالثا 10 نقاط، ورابعا الاتحاد 9 نقاط، وخامسا المروج 8 نقاط، وسادسا المدينة 7 نقاط، وسابعا الهلال 7 نقاط.

يشار إلى أن التجمع الثاني سيقام بمدينة طرابلس في الفترة من 19 حتى 26 يونيو الجاري، والفريق الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022.

فريق النصر لكرة السلة. (فيسبوك)