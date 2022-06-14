فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة «تحت 21 عاما»، وفي الجولة الثالثة، جرت أمس الإثنين، ثلاث مباريات أسفرت عن فوز الأهلي بنغازي على النهضة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-16، 25-15، 25-18).

في المباراة الثانية، جمعت المروج والاتحاد المصراتي، وتواصلت لخمسة أشواط، تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول (25-22)، والشوط الثاني كان التفوق فيه للمروج بفارق نقطتين (28-26)، وعاد الاتحاد المصراتي ليتفوق بالشوط الثالث (25-18)، وتفوق المروج بنتيجة الشوط الرابع (25-21)، فتم اللجوء إلى شوط الحاسم، وكان لصالح المروج بفارق نقطتين (15-13)، ليتفوق المروج بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

الترتيب بعد الجولة الثالثة

السويحلي في الصدارة بـ9 نقاط، وأقرب الملاحقين الأهلي بنغازي 6 نقاط، والمروج 5 نقاط، والاتحاد المصراتي 4 نقاط، والجزيرة 3 نقاط، والنهضة دون نقاط.

مباريات اليوم الثلاثاء

تقام ثلاث مباريات في الجولة الرابعة، اليوم الثلاثاء، ضمن النهائيات، المباراة الأولى ستجمع المروج والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الجزيرة والاتحاد المصراتي، وثالث المباريات ستجمع النهضة والسويحلي.

منافسات في الكرة الطائرة الليبية. (فيسبوك)