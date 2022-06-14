توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تجرى، الإثنين 27 يونيو الجاري، منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وستقام منافسات الأسبوع في يوم واحد على ملاعب أبوسليم ومصراتة والجميل والهاشمي البهلول، والزاوية.

وجميع المباريات ستقام في توقيت واحد الساعة الخامسة مساءً حسب جدول لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

ففي ملعب أبوسليم يلتقي المحلة مع المدينة، وعلى ملعب مصراتة يلتقي السويحلي مع الاتحاد، وفي ملعب الجميل يلتقي الأهلي طرابلس مع أبوسليم، وبملعب الهاشمي البهلول بنادي الأهلي يلتقي الشط مع الخمس، وفي ملعب الزاوية يلتقي الأولمبي مع الاتحاد المصراتي.