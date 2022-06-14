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وفاة لاعب أواسط التحدي برصاصة طائشة في بنغازي.. والأندية الليبية ترسل برقيات التعازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 14 يونيو 2022, 11:44 صباحا
وفاة لاعب أواسط التحدي برصاصة طائشة في بنغازي.. والأندية الليبية ترسل برقيات التعازي
لاعب نادي التحدي الراحل محمد العوامي. (فيسبوك)
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فوجئ الوسط الرياضي بنبأ وفاة لاعب فريق كرة القدم لفئة الأواسط بنادي التحدي، محمد العوامي، الذي وفاه الأجل إثر إصابته برصاصة طائشة في بنغازي.

وكشفت صفحة رابطة مشجعي نادي التحدي عبر «فيسبوك» عن برقيات تعازي من مختلف الأندية الليبية أبرزها نادي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والهلال وخليج سرت لأسرة وجماهير وإدارة نادي التحدي في المصاب الجلل.

وخرج نادي التحدي من سباق المنافسة على دوري الأواسط، بعد أن ظلت المنافسة قائمة بين فريقي الاتحاد والاتحاد المصراتي في منافسات دوري الأواسط برصيد 10 نقاط لكل منهما والتساوي كذلك في الأهداف.

يأتي هذا، بعد اختتام الجولة الخامسة من البطولة، بمشاركة 6 فرق، وهي: الاتحاد والاتحاد المصراتي والأخضر والأهلي بنغازي والهلال والأولمبي.

لاعب نادي التحدي الراحل محمد العوامي. (فيسبوك)
لاعب نادي التحدي الراحل محمد العوامي. (فيسبوك)
تعزية نادي الهلال. (فيسبوك)
تعزية نادي الهلال. (فيسبوك)
تعزية نادي خليج سرت. (فيسبوك)
تعزية نادي خليج سرت. (فيسبوك)
تعزية نادي الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
تعزية نادي الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
تعزية نادي الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
تعزية نادي الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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